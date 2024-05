"Das bedeutet, dass rund ein Drittel weniger Mietwagen auf Berlins Straßen unterwegs sind als vor der Bestandsüberprüfung", teilte die Senatsverwaltung für Verkehr am Montag in Berlin mit.

Die Autos gehören speziellen Mietwagenunternehmen, bei denen auch die Fahrerinnen und Fahrer angestellt sind. Uber, Bolt und Freenow vermitteln in Berlin lediglich Fahrten an diese Unternehmen. Insgesamt hatte das Landesamt rund 8.900 Fahrzeug-Datensätze untersucht. Dies ergab, dass die meisten Mietwagen-Unternehmen ihre Fahrzeuge in der Regel nicht nur bei einer Vermittlungsplattform angemeldet haben. Deshalb hat das Landesamt die Daten nun zusammengeführt und in ihrer Gesamtheit ausgewertet.