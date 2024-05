Im Neuköllner Gewerbegebiet hat es in der Nacht auf Samstag einen Brand auf einem Fabrikgelände gegeben, mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Zwischenzeitlich wurden Anwohner per Warnmeldung vor Rauchbelästigung gewarnt.

In Berlin-Neukölln hat es in der Nacht zum Samstag auf einem Recyclinghof in der Lahnstraße gebrannt. Mittlerweile ist der Brand gelöscht, wie die Polizei dem rbb am Samstagvormittag mitteilte. Laut Feuerwehr ist das Löschen kompliziert gewesen, weil das Metall den Zugang zum Brand erschwert habe.

Demnach hatten rund 1.000 Kubikmeter Metallschrott und -späne in Flammen gestanden. Kurzzeitig sei es auch zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Bis zu 90 Kräfte der Feuerwehr waren seit der Alarmierung am späten Freitagabend im Einsatz gewesen.