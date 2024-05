In der Nacht zu Dienstag bleibt es ungemütlich. Vereinzelt erwarten die Wetterexperten weiterhin Gewitter und Starkregen. Dabei sind Niederschlagsmengen um 30 Liter pro Quadratmeter in drei bis sechs Stunden wahrscheinlich. Regional ist es neblig und trüb. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 11 Grad zurück. Der Wind weht schwach.

Die neue Woche startet mit Gewittern und Starkregen in Berlin und Brandenburg. Ab Montagmittag ziehen einzelne starke Gewitter mit Hagel und großen Regenmengen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Lokal soll es in kurzer Zeit bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter geben. Dazu wehen heftige mit Sturmböen um die 70 Stundenkilometer. Abseits von Schauern und Gewittern bläst der Wind schwach. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen die Regenwolken ostwärts ab. Die Werte sinken auf 12 bis 8 Grad. Am Mittwoch zeigt sich ab und zu die Sonne, sonst ist der Himmel wolkig. Vor allem von der Prignitz über das Havelland bis zum Fläming fällt noch etwas Regen. Sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad.

Starke Regenfälle hatten schon am Sonntag in Teilen Norddeutschlands Keller unter Wasser gesetzt und zu Straßensperrungen geführt.

In Lübeck sprach die Feuerwehr in einer Mitteilung von Sonntagabend von 105 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Wetter. In der schleswig-holsteinischen Gemeinde Lasbek-Gut nordöstlich von Hamburg trat ein Fluss über die Ufer und überschwemmte eine Straße großflächig. Bis zu 20 Menschen mussten aus ihren Häusern gerettet werden. In Mecklenburg-Vorpommern führten die Unwetter am Sonntag zu mehreren Verkehrsunfällen auf den Autobahnen 19 und 20.