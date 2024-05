Ein weiterer Hungerstreikender Aktivist aus dem Protestcamp am Berliner Invalidenpark ist offenbar im Krankenhaus behandelt worden. Wie die Aktivistengruppe "Hungern bis ihr ehrlich seid" am Donnerstag mitteilte, habe sich der Aktivist Michael W. am Mittwochabend selbst in eine Klinik begeben. W. war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht im Protestcamp in Berlin, sondern in München, wo er jetzt auch in der Klinik ist.

Seit einigen Wochen sind mehrere Menschen in Berlin für eine radikalere Klimapolitik in den Hungerstreik getreten. Einem der Streikenden geht es zunehmend schlechter. Ärzte dürfen in Deutschland allerdings niemanden gegen seinen Willen behandeln. Von Anna Bordel

Der Mitteilung zufolge habe sich W. wegen eines "Engegefühls in der Brust" in die Klinik begeben. Er setze den Hungerstreik trotzdem fort, heißt es.

W. ist der zweite hungerstreikende Aktivist, der sich innerhalb kurzer Zeit in medizinische Behandlung begab. Bereits am Mittwochvormittag war einer der Aktivisten in Berlin am Protestcamp vom Rettungswagen abgeholt und ins Bundeswehrkrankenhaus gefahren worden. Auch er kündigte später an, seinen Hungerstreik fortsetzen zu wollen.

Am Donnerstag hieß zudem, dass ein dritter Aktivist inzwschen in einem kritischen Zustand sein soll. Es geht um Wolfgang M., der bereits seit 70 Tagen - und damit von Beginn - an dem Hungerstreik teilnimmt. Auch er verspüre Schmerzen in der Brust, hieß es. Am Wochenende soll er einen grippalen Infekt gehabt haben.



Die Gruppe bekam derweil am Donnerstag neuen Zulauf: Ein weiterer Mann trat in den Hungerstreik. Der 41-jährige Berliner Titus F. sagte, er tue dies, weil er sich um seine Nichte und seine Neffen sorge. Es befinden sich damit sechs Personen im Hungerstreik.