1996 in Brandenburg schwer verletzt

Orazio Giamblanco ist tot. Der Italiener verstarb im Alter von 83 Jahren in einer Bielefelder Klinik. Giamblanco war vor 28 Jahren in Brandenburg von Neonazis angegriffen und schwer verletzt worden, seitdem war er pflegebedürftig. Der " Tagesspiegel" (externer Link) hatte zuerst über seinen Tod berichtet, das Rathaus Trebbin bestätigte die Meldung gegenüber rbb|24.

Der Italiener Giamblanco kam Mitte der 1990er Jahre zum Arbeiten nach Brandenburg. Am 30. September 1996 wurde er in Trebbin (Landkreis Teltow-Fläming) von Neonazis angegriffen und mit einem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen. Er überlebte, war aber schwer verletzt und für den Rest seines Lebens durch den Angriff beeinträchtigt.

Tagesspiegel-Reporter Frank Jansen, der Giamblancos Geschichte über Jahre begleitete - auch für die Bundeszentrale für politische Bildung (externer Link) - schreibt in seinem Artikel zum Tod Giamblancos, die Ärzte hätten ihm nach dem Angriff eine deutlich reduzierte Lebenserwartung prognostiziert. Dass er nun das Alter von 83 Jahren erreichte, sei "ein Wunder", so Jansen. Giamblanco habe unter schweren Sprachstörungen, spastischer Lähmung, ständigen Schmerzen in Kopf und Körper und Depressionen gelitten.

Der Haupttäter wurde später von einem Gericht zu 15 Jahren Haft verurteilt, sein Mittäter zu acht Jahren. Das Rathaus Trebbin und der Verein Opferperspektiven sammeln schon länger Spenden für Orazio Giamblanco und seine Familie. Sein Schicksal ist eines, das auch symbolhaft steht für viele Opfer rechter Gewalt in Deutschland. In Brandenburg selbst stiegen die Zahlen zuletzt wieder deutlich an.