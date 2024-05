Verschmutzt und verwüstet steht sie am Platz der Einheit, die letzte Telefonzelle Potsdams. Spätestens 2025 bekommt sie einen Platz in einem Wald in Brandenburg, neben tausend anderen Telefonzellen. Von Jennifer Lichnau

Die letzte Telefonzelle in Potsdam ist erst gar nicht mehr repariert worden. Sie vegetiert unbemerkt vor sich hin und wird, wenn überhaupt, als Mülleimer benutzt. Sie ist eine der 12.000 Telefonzellen bzw. Stelen, die bundesweit noch in Städten und Gemeinden stehen (Mitte der 90er Jahre waren es mal 160.000). Die Telekom hat sie nicht vergessen. Nur ist der Abbau aufwendig. Da kommen mehrere Gewerke ins Spiel: Bauämter, Energieversorger und Recyclingunternehmen. Das dauert.

Einige wenige Telefonzellen bekommen ein zweites Leben: Als Bücherschränke oder Mini-Diskos. Die anderem landen nach ihrem Abbau in einem Wald in Brandenburg, im "Fernmeldezeugamt Berlin, Außenstelle Potsdam" in Michendorf. Dort stehen die ausrangierten Telefonzellen aus ganz Deutschland. Es sind Tausende, dicht an dicht.