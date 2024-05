Unser Sozialgefüge steht auf wackligen Beinen: Die Gesellschaft altert, es müssen künftig mehr Menschen gepflegt werden. Gleichzeitig fehlen Arbeitskräfte, die die Versorgung übernehmen. Bei der Lösung des Problems werden Künstliche Intelligenz (KI) und eine demokratischere Datennutzung eine wichtige Rolle spielen müssen, glauben die Veranstalter der Republica.

Die größte Digitalkonferenz Europas findet von Montag bis Mittwoch in der "Station Berlin" statt. 24 Impuls-Vorträge werden dem Publikum geboten, drumherum gibt es etliche weitere Vorträge und Events. Sprecherinnen und Sprecher sind beispielweise der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck oder WDR-Intendant Tom Buhrow.

Das Motto "Who Cares?" sei so weit gefasst, dass es viele weitere Themen einschließe, die auf der Republica relevant werden dürften, erklärt Mitbegründer Markus Beckedahl: "Die einen denken sofort an feministische Debatten um Care-Arbeit, andere denken an Pflegeroboter, die mit künstlicher Intelligenz jetzt betrieben werden, während andere wiederum an Agency denken, also dieses Eintreten für Demokratie und Gemeinwohl."