Rund 350 Familien betroffen - Tafeln in Bad Freienwalde stehen vor dem Aus

Zwei Ausgabestellen der Tafeln in Bad Freienwalde müssen schließen. Nur noch bis Freitag können die Kunden versorgt werden. Der Grund: Es fehlt an Geld - vor allem für einen Kühlwagen.

Die Tafeln in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) müssen schließen. Bis Freitag werden die Kunden noch an zwei Ausgabestellen mit Lebensmitteln und mehr versorgt, dann wird das Angebot jedoch eingestellt. Als Gründe verweist die Tafel auf gestiegene Kosten und fehlende Finanzierung für einen in die Jahre gekommenen Kühlwagen.