Do 30.05.24 | 19:18 Uhr

Der Tierpark Senftenberg freut sich über drei kleine Rote Varis. Vor fünf Wochen habe es Nachwuchs im Lemurengehege gegeben, nun hat der Zoo ihn der Öffentlichkeit präsentiert. Mit etwas Glück könnten die drei Fellknäule derzeit bereits hinter der Umzäunung des Außenbereichs gesichtet werden, teilte der Tierpark am Donnerstag mit. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sie auch Ausflüge in das begehbare Variland machen.

Rote Varis sind auf Madagascar heimisch, doch ihr Verbreitungsgebiet ist stark dezimiert. In freier Weltbahn leben sie eigentlich nur noch in und um den Nationalpark Masaola, der sich auf einer kleinen Halbinsel im Nordosten Madagascars befindet. Wie viele andere Lemurenarten auch fressen Rote Faris vor allem Früchte und auch Blätter, sie schlecken aber auch gern Pollen oder Nektar aus Blüten oder knabbern an Samen.