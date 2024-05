Nach Aussagen des Meteorlogen wird das derzeit noch wirklich sommerliche Wetter spätestens am Samstag "eher frühlingshaften Temperaturen" weichen. Und die haben alles im Gepäck, was Frühling so kann: Wolken, dicke Regenschauer, Platzregen und eventuell Gewitter. Nur mit regelrechten Unwettern sei eher nicht zu rechnen, so Vögtlin.

Das hochsommerliche Wetter verabschiedet sich schon am Freitag vorsichtig: Dann würden es nur mehr 23 bis 26 Grad und "der Himmel ist nicht mehr so blankgeputzt wie noch am Donnerstag", so Vögtlin. Es zögen nämlich die ersten Wolken auf, auch wenn es voraussichtlich erstmal trocken bleibe.

Der Samstagvormittag starte dann wahrscheinlich auch noch ohne Regen. Aber dann könne es Jeden überall treffen. Einzig durchgehend werde es sowohl am Samstag als auch am Sonntag nicht regnen. "Es geht auch wieder vorbei", so Vögtlin.

Die Temperaturen lägen an den beiden Wochenendtagen bei noch immer angenehmen 21 bis 25 Grad – entscheidend sei dabei, ob die Sonne scheint oder nicht.

Am Pfingstmontag sei dann wieder mit mehr Sonne und nur lockeren Wolken zu rechnen. Einzelne Schauer seien zwar noch möglich – diese aber am ehesten im nördlichen Brandenburg.