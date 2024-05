NochNeMeinung Berlin Sonntag, 26.05.2024 | 16:19 Uhr

Bevor man sich in Brandenburg zu sehr für die schon erreichten 30000 Hektar Wildnis(hört sich viel an) auf die Brust klopft, sollte man sich klar machen, dass das nur ein Quadrat von ca. 17 Km bedeutet. Also für einen Wanderurlaub in der "Wildnis" dürfte das ein bißchen klein sein. Da dürfte man schon froh sein, wenn man in der Mitte nichts mehr von der Zivilisation hören kann.