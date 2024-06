Unbekannte haben in Berlin-Mitte in der Nacht auf Dienstag mehrere Tesla-Autos in Brand gesetzt. Die brennenden Autos parkten nicht in derselben Straße, aber in nicht allzu großer Entfernung voneinander: An der Kieler Brücke, in der Scharnhorststraße und in der Boyenstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Feuerwehr löschte demnach die Brände, Menschen wurden dabei nicht verletzt. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen Brandstiftung.