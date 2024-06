So setzte sich die 18-jährige Anna Maria Weiß aus Vogelsdorf (Märkisch-Oderland) im Fach Geo- und Raumwissenschaften durch. Sie besucht das Einstein-Gymnasium in Neuenhagen. Weiß zeigte in ihrem Wettbewerbsbeitrag auf, dass das Objekt TOI1147b ein Exoplanet ist, der in einer stark elliptischen Umlaufbahn seinen Mutterstern umkreist. Ferner fand sie heraus, dass er eine ähnliche Masse und Größe wie der Jupiter besitzt, aber eine deutlich höhere Oberflächentemperatur aufweist.