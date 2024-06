Die giftige Goldalge ist nach Angaben von polnischen Behörden höchstwarscheinlich die Ursache, dass in der vergangenen Woche in der Oder nahe der polnischen Stadt Glogow erneut viele tote Fische gefunden wurden. Die damals genommenen Wasserprobem hätten eine große Häufigkeit der Goldalge ergeben, sagte ein Sprecher der Gebietsverwaltung Niederschlesien am Dienstag der Nachrichtenagentur PAP.