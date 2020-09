An einer Schule in Potsdam gibt es einen Corona-Fall. Eine Sechstklässlerin sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte die Stadt am Sonntag mit. Das Testergebnis sei am Samstag an das Gesundheitsamt übermittelt worden.

Insgesamt wurden demnach 32 Kontaktpersonen des Mädchens ermittelt, darunter Schüler und deren Eltern sowie Lehrer der betroffenen Grundschule Max Dortu. Sie müssen in Quarantäne und sollen am Dienstag auf das Coronavirus getestet werden.

Die Schülerin hatte zuletzt am Donnerstag die Schule besucht. Die Ergebnisse aus dem Labor des Klinikums Ernst von Bergmann werden am Mittwoch erwartet.