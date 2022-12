Helmut Krüger Potsdam Samstag, 03.12.2022 | 08:59 Uhr

Kurioser ist es eigentlich noch in Hamburg: An jeder Station prangt das große "U", aber gut zwei Drittel des Netzes verläuft oberirdisch auf Dämmen, in Einschnitten und auch beim ersten Abschnitt des Barmbeker Rings war und ist das so. Folgerichtig heißt der Betreiber Hamburger HOCHBAHN, in Berlin neutraler BVG.



Die Kreuzberger Hochbahn war wohl der anfängl. Angst geschuldet, mit Untergrundbauten nicht zurechtzukommen, die folglich dann auch erst später gebaut wurden. Das passte zum polit. Klima: Auch die Stadtmauer wurde beibehalten, mit ganz wenigen Durchlässen, der frequentierteste davon am Potsdamer Platz. Ohne diesen Umstand wäre die Lage dort so nie entstanden.



Ich denke, die Mischung macht´s. Ein Ausblick ist hervorragend. Und in Lissabon u. in Moskau freue ich mich über die nahezu durchgängigen unterird. "Bahnhofskathedralen", die vor Gestaltungsfreude nur so strotzen; in Berlin vergehen fast 10 Jahre, bis ein unterirdischer Bahnhof grundinstandgesetzt ist.