Mehr als 1.000 Menschen haben sich in Berlin in den vergangenen 24 Stunden mit dem Coronavirus angesteckt. Das geht aus dem Corona-Lagebericht des Berliner Senats am Donnerstag hervor.

Demnach wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag 1.090 neue Fälle gemeldet. Zudem meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag einen Inzidenzwert von 108,6. Damit liegt erstmals seit Mai die Corona-Inzidenz in Berlin wieder bei über 100.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Virus infiziert haben. Am Mittwoch hatte der Wert bei 95,7 gelegen, am Donnerstag vor einer Woche bei 79,2.