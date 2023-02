Bereits am 1. März und nicht wie zunächst geplant erst am 7. April sollen weitere bundesweite Corona-Schutzvorgaben auslaufen. Darauf haben sich die Gesundheitsministerinnen und -minister am Dienstag geeinigt.



So sollen schon ab März Masken- und Testpflichten für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen entfallen, hieß es aus dem Bundesgesundheitsministerium. Für Besuche in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen soll demnach aber auch noch weiterhin Maskenpflicht gelten.