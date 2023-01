In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen Menschen, was sie gerade beschäftigt – persönlich, manchmal widersprüchlich und kontrovers. rbb|24 will damit Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Mahnwachen vor dem Kanzleramt, ein Hungerstreik und immer wieder Straßenblockaden, indem sie sich mit anderen Aktivist:innen auf der Fahrbahn anklebt. Mit solchen Protestaktionen des zivilen Ungehorsams will Lina Eichler auf die weltweite Klimakrise aufmerksam machen und für Veränderung sorgen. Im Januar 2022 hat sie erstmals auf rbb|24 ihre Geschichte erzählt. Da hatte sie sogar ihr Abitur abgebrochen. Jetzt zieht die 20-Jährige Zwischenbilanz.