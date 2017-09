Die Berliner Grünen-Abgeordnete Canan Bayram hat dem ehemaligen Staatssekretär Bernd Krömer (CDU) eine Missachtung der Anschlagsopfer vom Breitscheidplatz und des Parlaments vorgeworfen.

Hintergrund ist, dass Krömer am Sonntag am Berlin-Marathon teilgenommen hat, obwohl er sich zwei Tage zuvor für den Amri-Untersuchungsausschuss kurzfristig krankgemeldet und deshalb nicht ausgesagt hatte. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet. "Mein Arzt hat mit empfohlen, Sport zu machen, weil der für viele Dinge heilsam ist", zitiert die Zeitung den CDU-Politiker. Krömer war der erste geladene Zeuge bei dem Untersuchungs-Ausschuss. Er sollte Fragen zum Zustand der Sicherheit in Berlin im Jahr 2016 beantworten.