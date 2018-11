Zweifel an Einzeltäter-These

Der Generalbundesanwalt hatte sich früh festgelegt: Bei der Todesfahrt auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 handele es sich um die "Tat des Einzeltäters Anis Amri", teilte die oberste deutsche Ermittlungs- und Anklagebehörde bereits im April 2017 mit. Belastbare Hinweise auf Mittäter oder Helfer gebe es nicht, gab einer der ermittelnden Bundesanwälte auch im Juli 2017 im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses zu Protokoll.

LKA-Chef will V-Person in Fussilet-Moschee nicht bestätigen

Gut zwei Wochen bevor sich der Tag des Anschlags zum zweiten Mal jährt, gerät die Einzeltäter-These jedoch ins Wanken. Denn nach Informationen der rbb-Redaktion Investigatives und Hintergrund, der Berliner Morgenpost und des ARD-Magazins Kontraste hatte der Tunesier Anis Amri offenbar mindestens einen Islamisten in seinen Terrorplan eingeweiht.

Der Amri-Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhaus am Freitag vergangener Woche: Als Zeuge geladen ist der Leiter des Berliner Landeskriminalamtes (LKA), Christian Steiof. Die Abgeordneten haben hohe Erwartungen an die Vernehmung. Denn die Berliner Morgenpost und der rbb hatten zuvor berichtet, dass das LKA im Umfeld des späteren Attentäters einen informellen Zuträger, eine sogenannte "Vertrauensperson" (V-Person), platziert hatte. Damit stand tagelang die Frage im Raum, ob das LKA Amris Gefährlichkeit mithilfe der Quelle womöglich besser hätte einschätzen können.

Aufgehorcht haben die Abgeordneten, als Steiof über die Erkenntnisse einer der V-Personen aus dem Drogenmilieu berichtete. Diese Quelle habe dem LKA mitgeteilt, neben Amri auch den als Gefährder eingestuften Islamisten Feysal H. gekannt zu haben. Feysal H., so die Quelle weiter, habe ihm erzählt, dass ein gewisser Anis Amri ihn in seine Anschlagspläne eingeweiht habe. Für die Abgeordneten war damit klar: Anis Amri hatte einen Mitwisser, nämlich den Islamisten Feysal H. Und dieser Mitwisser teilte seine Kenntnis von Amris Terrorplänen mit einer V-Person des LKA - womit die Frage, ob das LKA Amri nicht hätte stoppen können, umso dringlicher erschien.

Nach Angaben von Teilnehmern bestätigte Steiof den Medienbericht in der nicht-öffentlichen Sitzung. Und er ging noch weiter: Das LKA habe sogar drei V-Personen geführt, die zu dem späteren Attentäter Kontakt hatten, soll Steiof eingeräumt haben. Zwei sollen auf Verdächtige im Drogenmilieu, der dritte auf Mitglieder der Dschihadisten-Szene angesetzt gewesen sein. Dass sie Amri kannten, hätten alle drei aber erst nach dem Anschlag mitgeteilt.

Nach Angaben von Sitzungsteilnehmern versicherte Steiof allerdings, dass das LKA erst nach dem Anschlag von der V-Person darüber informiert wurde, was Feysal H. ihr erzählt hatte. Hätte das LKA die V-Person vor dem Anschlag gezielter befragen können? Diese Frage blieb nach Angaben von Sitzungsteilnehmern auch nach der Vernehmung offen.

Wer aber ist der Mann, der laut eigener Aussage von Amri ins Vertrauen gezogen worden war? Laut behördeninternen Unterlagen, die die Berliner Morgenpost und der rbb einsehen konnten, ist Feysal H. als islamistischer "Gefährder" eingestuft, mehrfach vorbestraft und zurzeit wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung. Den späteren Attentäter Amri kannte er offenbar aus mehreren Milieus. Zum einen verkehrten beide in der Dealer-Szene, zum anderen in radikalen Islamistenkreisen.