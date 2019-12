Wer in die Politik geht, braucht ein dickes Fell: Eine rbb-Umfrage unter Berliner Politikern zeigt, dass die allermeisten im Laufe ihrer Karriere bereits beschimpft oder beleidigt wurden. Und in vielen Fällen bleibt es nicht dabei. Von Florian Eckardt, Boris Hermel und Götz Gringmuth-Dallmer

"Man steht in einer anderen Art von Aufmerksamkeit"

Die Auswertung zeigt, dass Mitglieder aller Parteien von Beschimpfungen betroffen sind. Mehr als die Hälfte der PolitikerInnen wurde auch schon bedroht. Besonders stark betroffen sind Mitglieder der Parteien am linken und rechten Rand. Insgesamt fragte der rbb 205 Berliner Politiker und Politikerinnen aller Parteien an, ob sie im Laufe ihrer politischen Karriere schon einmal beschimpft oder beleidigt worden sind – oder gar Opfer von Bedrohungen wurden. 157 Antworten gingen ein. Dabei ergibt sich ein klares Bild:

Auf die Frage, ob sie schon einmal beschimpft oder beleidigt worden seien, antwortete eine große Mehrheit mit "Ja". 93,6 Prozent gaben an, schon einmal beschimpft oder beleidigt worden zu sein. Am stärksten trifft das Mitglieder der Parteien aus dem linken Spektrum. Alle befragten Politiker der Linken erklärten, beschimpft oder beleidigt worden zu sein. Dicht darauf folgen Politiker und Politikerinnen der SPD: Unter ihnen beantworteten 97,2 Prozent die Frage mit "Ja". Dahinter liegen die Grünen mit 96,7 Prozent und die AfD mit 90,5 Prozent. Bei der CDU gaben 84,6 Prozent an, schon einmal beschimpft oder beleidigt worden zu sein. Bei der FDP waren es 81,8 Prozent.