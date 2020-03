Die Polizei nannte den Namen des Autobesitzers nicht, bestätigte aber eine Brandstiftung an einem Auto gegen 2.00 Uhr in der Nacht zu Dienstag in der Witzlebenstraße in Berlin-Charlottenburg. Der Anschlag war nach Einschätzung der Polizei politisch motiviert. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Auf das Auto des kommissarischen Berliner AfD-Landesvorsitzenden Nicolaus Fest ist ein Brandanschlag verübt worden. Das teilte die AfD am Dienstag mit.

Für ähnliche Anschläge und Sachbeschädigungen an Büros, Autos und Häusern von AfD-Politikern hatte es in den vergangenen Jahren Bekennerschreiben aus der linksradikalen Szene gegeben.

AfD-Fraktionschef Georg Pazderski machte am Dienstag erneut Linksextremisten für den Brandanschlag verantwortlich. Nach seinen Worten wurde zudem "in der vergangenen Nacht ein Lokal in Reinickendorf angegriffen, das von der AfD für Versammlungen genutzt wird".

Pazderski beschuldigte die etablierten Parteien, mitschuldig zu sein. "Die Brandstifter sitzen in den Strategiehinterzimmern der Altparteien, in denen täglich neue Hasskampagnen gegen die AfD erdacht werden", teilte Pazderski mit. Das bestärke die Täter "in ihrem irren Glauben, im politischen Kampf des Establishments gegen die Erneuerer der AfD sei alles erlaubt".