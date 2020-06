Im nördlichen Bereich in Heiligensee dürfte die Trasse an der Ruppiner Chaussee verlaufen. Im weiteren Verlauf wird sich der Radschnellweg an der Stadtautobahn A 111 orientieren. Im Bereich des Flughafens Tegel wird die Reinickendorf-Route an einen anderen Radschnellweg angeschlossen, so dass eine Weiterfahrt Richtung Hauptbahnhof oder nach Spandau möglich ist.

Die Strecke soll größtenteils über Wohnstraßen und straßenunabhängige Wege geführt werden. Insgesamt misst die Route mehr als 16 Kilometer. Mit dem Bau wird frühestens 2024 begonnen, im besten Fall wäre die Verbindung dann 2026 fertig.

Die Route ist die letzte von elf Radschnellverbindungen, für die nun konkrete mögliche Wegführungen auf dem Tisch liegen. Bis Ende des Jahres solle der Radverkehrsplan vorliegen, sagte Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese am Dienstag in der rbb-Abendschau. Ursprünglich sollte der Plan bereits in diesem Sommer stehen.