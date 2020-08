Rechnungshof darf Jahresbericht in Plenarsitzung vorstellen

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat die Änderung des Rechnungshofgesetzes beschlossen. Eine entsprechende Abstimmung am Donnerstagabend war einstimmig.

In Zukunft darf der Rechnungshof seinen Jahresbericht den Abgeordneten in einer Plenarsitzung vorstellen. Die Präsidentin erhält - erstmalig in der Geschichte des Berliner Rechnungshofs - ein Rederecht im Parlament.