Alt-Westberlinerin Mittwoch, 09.12.2020 | 08:48 Uhr

Eine Neuköllner Schule hat die 10fache Menge an Notebooks (860) verglichen mit der besten Schule in Zehlendorf (86, Halvorsen-GS). Die meisten Tablets (94) hat in Zehlendorf eine Grundschule... Die Schulen mit der besseren Ausstattung liegen in "ärmeren" Bezirken. In den "reicheren" Bezirken verlässt man sich offenbar auf die Eltern... (also Anschaffung Geräte und anschließendes Homeschooling durch Eltern). Wenn man sich das Interview heut früh auf rbb angehört hat, wo die Senatsvertreterin NUR Ausflüchte aufreihte für die Katastrophe (man beantragt jetzt schon LAN/Breitband für die Schulen, in HH war das vor über 10 Jahren!), weiß man, woran es liegt. Der Fisch stinkt vom Kopf, und in selbigem ist nichts! Jedenfalls nichts, was mit IT zu tun hätte...