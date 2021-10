Brandenburgs ehemalige Gesundheitsministerin Diana Golze (Die Linke) will Bürgermeisterin von Rathenow im Havelland werden. Sie kandidiert für die Wahl am 6. März 2022, wie der

Kreisverband am Donnerstag bekanntgab. "Ich verstehe meine Kandidatur ausdrücklich als offenes Angebot an alle demokratischen Parteien und interessierten Menschen, diesen Weg mit mir gemeinsam zu gehen", so Golze.