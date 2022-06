Windräder in Berliner Wäldern sind für Jarasch kein Tabu

Krieg und Klimakrise fordern ihren Tribut: Um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, will Berlins Umweltsenatorin Jarasch noch einmal alle möglichen Flächen für Windräder auf den Prüfstand stellen. Darunter auch die Berliner Forsten.

Berlins Umwelt- und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) will notfalls auch in Berliner Wäldern Windräder aufstellen lassen. Um die Ziele der Bundesregierung für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu erreichen, müssten alle Potenziale ausgeschöpft werden, sagte die Grünen-Politikerin nach der Senatssitzung am Dienstag.