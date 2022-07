Die drohende Energiekrise und stark gestiegene Verbraucherpreise werden aus Sicht des Soziologen Ortwin Renn verstärkten Protest in der Bevölkerung auslösen. 7 bis 15 Prozent der Menschen in Deutschland seien sehr unzufrieden mit der Politik insgesamt, das habe unter anderem die Corona-Krise gezeigt, sagte der Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur.



"Diese Gruppe wird das nutzen und den Protest verstärken." Auf die Frage, inwieweit der soziale Frieden in Gefahr sei, sagte er: "In jedem Fall ist es eine Zerreißprobe". Auch Politiker hatten bereits Befürchtungen geäußert, dass es zur Mobilisierung von Protesten kommen könnte.