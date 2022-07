Die neue Notunterkunft für Geflüchtete auf dem alten Flughafengelände in Berlin-Tegel ist betriebsbereit. Der Zeltkomplex mit 900 Plätzen sei ab Freitagabend startklar, teilte ein Sprecher der Integrationsverwaltung am Freitagnachmittag mit.

Weil von den 24.500 Plätzen in Flüchtlingsunterkünften nur noch rund 300 frei sind, hatte Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) am Mittwoch Stufe 1 eines Notfallplans in Kraft gesetzt. Kern dieses Schritts ist die Öffnung des Zeltkomplexes, der schon vor längerer Zeit für alle Fälle am Ankunftszentrum Ukraine in Tegel aufgebaut worden war. Ursprünglich war er zur zeitweisen Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gedacht, kam dafür aber bisher nicht zum Einsatz. Betreiber ist das Deutsche Rote Kreuz.