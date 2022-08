Politiker in Berlin und Brandenburg erinnern an Opfer der Berliner Mauer

In Berlin und Brandenburg ist an den Bau der Berliner Mauer vor 61 Jahren und die Opfer des DDR-Grenzregimes erinnert worden. Allein in Berlin starben nach dem Bau Forschern zufolge mindestens 140 Menschen durch die Grenztruppen.

Am 61. Jahrestag des Mauerbaus in der DDR ist in Berlin und Brandenburg mit Gedenkveranstaltungen an die Opfer der Grenze erinnert worden. An verschiedenen Orten wurden am Samstag Kränze niedergelegt.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franzsika Giffey (SPD) nahm an einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße in Mitte teil. Im Anschluss legte sie zusammen mit anderen Teilnehmern einen Kranz an der Gedenkstätte der Berliner Mauer nieder. "Die Berliner Mauer war ein Bauwerk der Unfreiheit, des Unrechts und der Diktatur", hatte Giffey vorab mitgeteilt.