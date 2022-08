Aktuelles zur Regionalbahn

Wegen des im August auf dem Sprengplatz in Grunewald ausgebrochenen Feuers müssen aus Sicherheitsgründen einige Bomben vor Ort gesprengt werden. Durch Polizei und Feuerwehr ist dafür der 31. August zwischen 07:15 und 16:00 Uhr vorgesehen. Die anliegenden Bahnstrecken werden komplett gesperrt. Der S-Bahnverkehr und die AVUS sind von der Sperrung ebenfalls betroffen. RE1 West - Magdeburg/Brandenburg - Potsdam - Berlin - Umleitung über Golm (neuer Halt) - die Züge beginnen und enden in Berlin Zoologischer Garten - Entfall der Halte in Potsdam Park Sanssouci, Potsdam-Charlottenburg, Potsdam Hbf und Wannsee RE7 West - Dessau/Bad Belzig - Berlin - die Züge beginnen und enden in Wannsee RB 21/22 - Wustermark/Königs Wusterhausen - Golm - Potsdam - Berlin - die über Potsdam hinaus fahrenden Züge beginnen und enden in Wannsee Bitte nutzen Sie zwischen Berlin und Potsdam als Ersatz die S-Bahnlinie S1. Zusätzlich wird ein Pendelverkehr zwischen Charlottenburg und Berlin Friedrichstraße eingerichtet.