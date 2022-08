Matthias Berlin Montag, 29.08.2022 | 17:26 Uhr

Ein "geeigneten Platz fernab jeglicher Zivilisation und Infrastruktur" ist ein Paradoxon, denn solche Plätze sind eben "fernab", sodass der lange Transport dahin (zu) gefährlich ist und ggf. auch noch die Sperrung entlang der Transportwege notwendig macht.



Bitte also zunächst etwas nachdenken, bevor man vorwurfsvolle Fragen "für einen Freund" stellt.



Im Land Brandenburg wird meist vor Ort gesprengt, weil der Sprengplatz in Kummersdorf-Gut eben oftmals sehr weit weg ist. Derartige "Vor-Ort"-Sprengungen sind in der Berliner Infrastruktur (man denke an den Fund vor zwei Wochen in Friedrichshain nahe Ostkreuz) undenkbar.