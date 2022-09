Aktuelles zur Regionalbahn

Am Montag (26.09.) findet eine Bombenentschärfung in der Beusselstraße statt. Der Sperrbereich betrifft auch den Streckenabschnitt zwischen Berlin Hbf (tief) – Moabit – Berlin Jungfernheide im Zeitraum von 08:00 bis 18:00 Uhr Betroffen sind die Linien: RE6 Berlin Gesundbrunnen - Wittenberge RB10 Nauen - Berlin Südkreuz RB13 Wustermark - Berlin Jungfernheide Dadurch ergeben sich folgende Fahrplanänderungen: RE6 Berlin Gesundbrunnen - Wittenberge Die Züge der Linie RE6 beginnen und enden in Hennigsdorf (b Berlin) und entfallen zwischen Hennigsdorf (b Berlin) - Berlin Gesundbrunnen RB10 Nauen - Berlin Südkreuz Die Züge der Linie RB10 werden ab Berlin Spandau umgeleitet. Entgegen der Reiseauskunft beginnen die Züge stündlich zur Minute 14 und enden stündlich zur Minute 42 in Berlin Zoologischer Garten. RB13 Wustermark - Berlin Die Züge der Linie RB13 entfallen in der Zeit von 9:30 Uhr bis Betriebsschlus