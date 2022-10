"Rühre, wie die Trommel, unser nordisch' Blut", heißt es in einem der Gedichte, als deren Autor Steffen Kotré angegeben wird, "singe uns das völkisch' Lied, oh Geist, Du siegender" und "schmelze ein das schwarze Eisen in der weißen Glut". Zeilen wie diese finden sich in rund einem Dutzend Gedichte, die nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste ab 2001 im Netz verbreitet wurden. Im Fall der Website einer Gruppe namens "Deutschherrenklub" erschienen die Texte sogar in einer eigenen Rubrik mit dem Titel "Kotrés Welt". Sie behandeln die Farben der Reichsflagge ("Schwarz-Rot-Weiß") und die Romantik der "Brüder auf Fahrt".

Es handele sich dabei um "rechtsextreme Texte", die in ihrem Stil an "ältere Blut-und-Boden-Gedichte aus der völkischen Bewegung seit dem Kaiserreich" angelehnt seien, urteilt Gideon Botsch, Leiter der Forschungsstelle für Antisemitismus und Rechtsextremismus des Moses Mendelssohn Zentrums an der Universität Potsdam. "Texte wie die auf 'Kotrés Welt' findet man eher in den Liederbüchern der verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend oder anderer rechtsextremer Jugendverbände", so Botsch. Eines der Gedichte bejubele etwa die mörderische Gewalt der Freikorps und deren Kampf gegen die Weimarer Republik. Botsch zufolge verherrlicht der Verfasser immer wieder "Kampf, Krieg und Gewalt".

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hielt Inhalte des "Deutschherrenklubs" für "NS-Staat verherrlichende Ideologie" sowie antisemitisch. Sie indizierte die Website 2004 in deren damaliger Form. Auch "Kotrés Welt" ging dadurch offline.

Stammten die Verse aus der Feder des heutigen Abgeordneten Steffen Kotré? Noch heute wird jemand mit diesem Namen auf einer nach der Indizierung neu erstellten Website des "Deutschherrenklubs" "brüderlich gegrüßt". Mehrere Anfragen an das Bundestagsbüro des AfD-Politikers hierzu blieben unbeantwortet.