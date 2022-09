Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Räume der Bundesgeschäftsstelle der AfD in Berlin durchsucht. In zwei Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Parteichef Jörg Meuthen und den ehemaligen Bundesschatzmeister Klaus-Günther Fohrmann wurden Durchsuchungsbeschlüsse an sieben Durchsuchungsorten in Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Parteiengesetz vollstreckt, teilte die Staats­anwalt­schaft mit.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Berlin liegen demnach Tatsachen vor, die nahelegen sollen, dass die AfD in den Rechenschaftsberichten an den Bundestag in den Jahren 2015 bis 2018 falsche Angaben gemacht hat. Im Mittelpunkt sollen dabei die Wahlwerbeaktionen des umstrittenen "Vereins zur Erhaltung der Rechtstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten" stehen.