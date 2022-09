Bettina Schöneberg Dienstag, 20.09.2022 | 08:50 Uhr

Individuelle Lösungen und Ratenzahlungen bedeuten dass alles was man in diesem Monat und in den nächsten Monaten nicht bezahlen kann in späteren Monaten nachzahlen muss. Wer ein kleines Einkommen hat und allein wohnt und somit Kaltmiete, Heizung, Warmwasser und Strom allein bezahlen muss und bei jedem Einkauf jetzt schon bei jedem Produkt auf zehn Cent achten muss, wie und von was soll dieser Mensch bei weiter steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel gestundete Miet-/Energiekosten in absehbarer Zeit jemals zurück zahlen?

Wenn immer mehr Menschen immer länger auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind muss man hinterfragen wie lange das ein Staat bzw. die Beitragszahler:innen - die sich auch einschränken müssen - leisten können und wollen.