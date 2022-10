Die Senatorin für Integration schlägt Alarm: Laut Katja Kipping gehen Berlin die freien Plätze für Asylsuchende und Ukraine-Flüchtlinge aus. Deshalb soll das Aufnahmezentrum am früheren Flughafen Tegel länger in Betrieb bleiben.

In Berlin kommen Geflüchtete verschiedenster Nationalitäten an. Die Geschichten vieler Menschen sind dramatisch, sie brauchen dringend Hilfe – aber die Unterkünfte sind voll, die Kapazitäten erschöpft. Von Oda Tischewski

Eigentlich war der Umzug der Ankunftsplätze vom Zelt auf dem Flughafengelände in Tegel in das Terminal C geplant, um dort winterfeste Aufnahmekapazitäten zu schaffen. Das Terminal A+B sollte freigeräumt werden, weil dort die Berliner Hochschule für Technik (ehemals Beuth-Hochschule) einziehen möchte.

Jetzt will die Sozialsenatorin umplanen. "Nur das Terminal C zu nutzen, wird nicht reichen", sagt Kipping. Gerade die steigende Zahl an Asylsuchenden und wahrscheinlich auch bald wieder mehr Ukraine-Geflüchtete in Berlin würden die Flüchtlingsstrukturen auf eine starke Belastungsprobe stellen. Kipping wirbt im Senat um Unterstützung – die Entscheidungen sind noch nicht gefallen.