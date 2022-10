Zum zurückliegenden Streit um die Einführungen eines 29-Euro-Ticket nur in Berlin, sagte Woidke, dass auch in seinem Bundesland attraktive Preise wichtig seien. Anders als in Berlin gebe es aber nicht überall in Brandenburg einen so guten Zugang zur Leistung des ÖPNV, daher dürfe der Ausbau nicht vernachlässigt werden.

Woidke und Giffey beschrieben die Stimmung der gemeinsamen Sitzung nach diesen Irritationen als gut. "Wir sind befreundet", so Dietmar Woidke mit Blick auf die Regierende Bürgermeisterin.