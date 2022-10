Rund 80.000 Menschen beteiligen sich an Demo für Solidarität mit Iran-Protesten

Seit Wochen reißen die Proteste im Iran nicht ab. Auslöser war der Tod einer jungen Kurdin. Mit einer Großdemo haben am Samstag in Berlin rund 80.000 Menschen die systemkritischen Proteste im Iran unterstützt - deutlich mehr als erwartet.

An einer Solidaritäts-Demonstration für die Protestbewegung im Iran haben am Samstagnachmittag in Berlin zehntausende Menschen teilgenommen. Der Demonstrationszug führte von der Siegessäule über die John-Foster-Dulles-Allee und die Straße des 17. Juni zurück zum Großen Stern.

Neben zahlreichen Iran-Flaggen trugen die Teilnehmenden Plakate mit Aufschriften wie etwa "Free Iran", "Nein zur Diktatur" oder "Women Life Freedom". Immer wieder forderten die Demonstranten den Sturz des Islamischen Regierungssystems - sie riefen "Tod Chamenei". Ali Chamenei hat im Iran als Oberster Religionsführer und Staatsoberhaupt in allen wichtigen Belangen das letzte Wort. Die landesweiten Proteste hatte Chamenei jüngst als eine Verschwörung aus dem Ausland bezeichnet.

Die Demonstration verlief der Polizei zufolge "überwiegend störungsfrei". Zu Beginn wurde kurz Pyrotechnik gezündet.