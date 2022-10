Mit einem 100 Millionen Euro-Programm will der Berliner Senat Unternehmen in Zeiten der Energiekrise unterstützen. Das Programm "Liquiditätshilfen Energie" richtet sich an Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, denen eine wirtschaftliche Schieflage droht. Sie können bis zu eine Million Euro als Darlehen zu vergünstigten Zinskonditionen beantragen, teilte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) am Dienstag mit.