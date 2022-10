Preise für Kita-Essen in Brandenburg deutlich gestiegen

Das Kita- und Schulessen ist in Brandenburg deutlich teurer geworden. Der Vorsitzende des Verbands deutscher Schul- und Kita-Caterer (VDSKC), Ralf Blauert, sagte am Samstag, Caterer hätten in diesem Jahr keine Wahl, als die Preise pro Portion zu erhöhen. Als Gründe nannte er höhere Kosten für Lebensmittel und Energie sowie gestiegene Mindestlöhne. Nach Angaben des Verbands stiegen die Einkaufspreise für Lebensmittel im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 22 Prozent. Käse koste rund ein Drittel mehr. Bio-Nudeln hätten sich um 67 Prozent verteuert.

Das Ergebnis: Bislang seien Portionen zehn bis 20 Prozent teurer geworden, so Blauert. Es sei aber davon auszugehen, dass es noch mehr werde. In dem Verband sind zehn Catering-Unternehmen aus Brandenburg engagiert.