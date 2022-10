Die Kreisverwaltungen in Brandenburg halten zusätzliches Steuergeld für Krankenhäuser, Schulen und Kitas in der Energiekrise für notwendig, sagt der Vorsitzende des Landkreistags, Siegurd Heinze. Er warnte am Samstag im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Senftenberg vor weiteren Insolvenzen von Kliniken: "Ansonsten ist zu erwarten, dass weitere und nicht nur kleine Häuser den Weg nehmen müssen, den jetzt leider das Krankenhaus in Spremberg genommen hat." Der parteilose Politiker ist Landrat des Kreises Oberspreewald-Lausitz.

Die Leitung des Krankenhauses in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) hatte eine Planinsolvenz als Schutzschirmverfahren beantragt. Die rot-schwarz-grüne Landesregierung sagte den Kliniken im Land rund 82 zusätzliche Millionen Euro für Investitionen zu.

Der Landrat Heinze sieht auch Schulen und Kitas unter Druck, wie er sagt - nicht nur wegen der Energiekrise, auch wegen der wachsenden Zahl an Geflüchteten. "Es gibt in den Schulen faktisch keine freien Plätze mehr für zum Beispiel aus der Ukraine geflüchtete Familien mit ihren Kindern", sagte Heinze. "Da muss also zwingend nachgesteuert werden, auch mit Lehrpersonal, aber eben auch mit Platz, der noch zusätzlich geschaffen werden muss, sonst kriegen wir das nicht gestemmt."