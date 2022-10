Umweltaktivisten protestieren vor UN-Kongress in Berlin

An Hoteleingang festgeklebt

So 16.10.22 | 20:44 Uhr

Die Eröffnung des Internationalen Gesundheitsgipfel in Berlin wurde von Aktivisten der Gruppe Scientists Rebellion gestört. Am frühen Sonntagabend haben sich Dutzende Personen am Eingang eines Hotels im Bezirk Mitte versammelt. Die Polizei teite auf Anfrage von rbb|24 mit, dass sich einige Demonstranten im Eingangsbereich festgeklebt hätten.

Auf Twitter veröffentlichte die Gruppe kurze Videos der Aktion. Zu sehen ist unter anderem, wie Plakate an Glasscheiben geklebt werden. Mit dem Protest wolle man die Regierungen der Länder, die an dem Kongress teilnehmen, zum Umdenken in der Klimapolitik bewegen. Ohne eine stärkere Reduktion von klimaschädlichen Gasen, sei die Erwärmung der Erde nicht einzudämmen, hieß es.