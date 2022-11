Brandenburg und der Bund planen ein großes Ein- und Ausreisezentrum am Flughafen Schönefeld. Seit Monaten steht das Projekt in der Kritik. Insbesondere die Grünen hadern mit dem Herzensprojekt von Koalitionspartner CDU. Von Markus Woller

Brandenburg plant, gemeinsam mit dem Bund, ein riesiges zentrales "Ein- und Ausreisezentrum" in direkter Nachbarschaft zum Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald). 30.000 Quadratmeter für Bundespolizei, Vertreter des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge, Teile der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburg und Akteure des Justizbereichs.

Noch einmal bauen die Demonstranten an diesem Donnerstagmittag die zwei Meter große, rote Gefängnismauer aus Pappkartons auf. Unter schwarzem Stacheldraht prangt ihre Forderung: "Kein Abschiebezentrum BER", steht dort geschrieben. Diesmal steht die Mauer vor dem Landtag, in Sichtweite zu dem Saal, in dem der Innenausschuss tagt. Dort wird an diesem Tag noch einmal öffentlich über das umstrittene Projekt beraten.

Das künftige Ein- und Ausreisezentrum am BER soll mehr Platz für den Gewahrsam von Migranten haben. Am Flughafen werden deutlich mehr Asylsuchende erwartet. Der Landtag und die Gemeinde Schönefeld fordern mehr Einsicht in das Projekt. Von Anna Bordel

Die Grünen im Landtag bringt das Herzensprojekt ihres Koalitionspartners CDU nun gleich mehrfach in die Bredouille. Sie müssen in den kommenden Haushaltsabstimmungen Farbe bekennen, obwohl viele Fragen noch ungeklärt sind: So soll das Projekt zum Beispiel nicht vom Land selbst, sondern durch einen Investor gebaut werden, der schon wegen eines Schmiergeldskandals am Flughafen Frankfurt/Main vorbestraft ist. Dem Investor winken nach aktuellen Planungen üppige Gewinne durch die Vermietung an Land und Bund. Mindestens 470 Millionen Euro in den kommenden 30 Jahren bei Baukosten von gerade mal 155 Millionen Euro.

Gleichzeitig haben die Grünen sich in der Debatte eigentlich frühzeitig festgelegt: Sie würden einer Abschiebehaftanstalt am Standort Schönefeld nicht zustimmen, hieß es vom Fraktionschef damals. Doch dem Geiste eines riesigen Ausreisezentrums steht dies natürlich entgegen. Der Kompromiss lautet nun: keine Haft, dafür aber ein zeitlich begrenzter Gewahrsam.

Dass der aber ganz neue Dimensionen annimmt, scheint Kritikern schwer vereinbar mit dem grünen Wertesystem. Im neuen Zentrum soll es Platz für mindestens 300 bis 350 Fälle im Jahr geben, heißt es aus der Zentralen Ausländerbehörde. Derzeit sind pro Jahr etwa 120 Menschen im Flughafengewahrsam.