An diesem Mittwoch vor 33 Jahren fiel die Berliner Mauer - zugleich kam es vor 84 Jahren in ganz Deutschland zu Pogromen gegen jüdische Menschen. Berlin und Brandenburg erinnern mit mehreren Veranstaltungen an beide Ereignisse.

In Berlin und Brandenburg wird am Mittwoch mit zahlreichen Veranstaltungen an den Mauerfall vor 33 Jahren erinnert. Zudem jährt sich der Tag der Novemberpogrome gegen jüdische Menschen zum 84. Mal. Das Land Brandenburg richtet das zentrale Gedenken an den Mauerfall am 9. November 1989 am Vormittag in den Uckermärkischen Bühnen in Schwedt (Uckermark) aus. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die Präsidentin des Landtages, Ulrike Liedtke, wollen dabei die Menschen würdigen, die in der DDR zum Sturz des SED-Regimes beitrugen.

Zudem erinnern zahlreiche Kommunen in Brandenburg an die Opfer der Pogrome der Nationalsozialisten am 9. November 1938. Damals wurden überall in Deutschland Synagogen und jüdische Einrichtungen verwüstet, Juden angegriffen, ermordet oder verschleppt.

Im Militärgefängnis in Schwedt waren Soldaten und Offiziere der Nationalen Volksarmee auch ohne Urteil inhaftiert. Zwischen 1982 und 1990 saßen rund 800 Personen in Haft - etwa wegen Befehlsverweigerung und Fahnenflucht, aber auch wegen "staatsfeindlicher Hetze" gegen die DDR. Am 26. April 1990 wurde der letzte Militärstrafgefangene entlassen, die Einrichtung dann Ende Mai 1990 geschlossen. Im ehemaligen Gefängnis soll es am Mittwoch eine Lesung aus Zeitzeugen-Berichten und eine Führung über das Gelände des ehemaligen Gefängnisses geben.

In Berlin wird am Mittwochmorgen mit einer zentralen Gedenkveranstaltung an der Bernauer Straße an die Friedliche Revolution in der DDR und den Mauerfall erinnert. Auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (B90/ Die Grünen) sind bei der Veranstaltung an der Gedenkstätte dabei.

Im Rahmen der Veranstaltung tritt der belarussische Volny-Chor auf. Er ist im August 2020 als Reaktion auf die Repressionen in Belarus entstanden. Nach Angaben der Organisatoren werden die Sängerinnen und Sänger Masken tragen, um sich vor Verfolgung zu schützen. Zu den Teilnehmern der Veranstaltung in der Gedenkstätte gehören auch rund 200 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Frankreich und Norwegen.

Die Regierende Bürgermeisterin Giffey hält zudem am Mittwochabend eine Ansprache bei einer Gedenkveranstaltung der Jüdischen Gemeinde am Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße. Anlass ist der Jahrestag der Novemberpogrome der Nationalsozialisten.

