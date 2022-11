Lehrkräftemangel in Berlin - Bildungsverwaltung will pensionierte Lehrkräfte mit mehr Geld locken

Nach der Pensionierung freiwillig weiterarbeiten? Das will die Berliner Bildungsverwaltung Lehrkräften schmackhafter machen: Deshalb soll es für diejenigen, die sich dafür entscheiden, weiter das volle Gehalt ohne Pensionsabzüge geben.



Pensionierte Lehrkräfte sollen ohne Pensionsabzüge an Berliner Schulen weiterarbeiten dürfen. Das steht in einem Gesetzentwurf der Bildungsverwaltung, der dem rbb vorliegt und voraussichtlich am Dienstag (22.11.) im Senat beschlossen werden soll. Durch die Änderung sollen pensionierte Lehrkräfte erstmals vollständig hinzuverdienen dürfen. Bisher galt für pensionierte Lehrkräfte eine Hinzuverdienstgrenze, ab der das Einkommen auf ihre Versorgungsbezüge angerechnet wurde. Das kann laut der Bildungsverwaltung ab einem Deputat von etwa neun Stunden der Fall sein.

Befristung bis Ende 2026 vorgesehen

Künftig soll es für pensionierte Lehrkräfte finanziell attraktiver werden, durch Unterricht an Berliner Schulen Geld hinzuzuverdienen. Sie werden so gleichgestellt wie bei einer Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes. Die Bildungsverwaltung will mehr Menschen motivieren über die Pensionsgrenze hinaus freiwillig weiter zu unterrichten, auch mit einer hohen Stundenzahl. Denn an den Berliner Schulen fehlen voll ausgebildete Lehrkräfte. Die neue Zuverdienstregelung für pensionierte Lehrkräfte ist laut dem Gesetzentwurf bis Ende 2026 befristet.

1.000 Lehrkräfte fehlen aktuell an Berliner Schulen

Zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 fehlten an Berliner Schulen etwa 1.000 Lehrkräfte. Diesen Mangel können die 325 pensionierten Lehrenden, die in diesem Jahr in Berlin arbeiten, nicht ausgleichen. Zuletzt plante die rot-rot-grüne Koalition die Wiederaufnahme der Verbeamtung von Lehrkräften bis 52 Jahre, um den Beruf für Neueinsteiger attraktiver zu machen.



