Am Sonntag verteidigte Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch die Pläne für eine Fußgängerzone in der Berliner Friedrichstraße und erklärte, sie halte die Pläne nach wie vor für richtig. Daran wolle sie auf jeden Fall festhalten, sagte die Grünen-Politikerin im Interview mit der "Berliner Morgenpost" [Bezahlschranke].



Der inzwischen beendete Verkehrsversuch mit einer autofreien Friedrichstraße auf einem rund 500 Meter langen Abschnitt in Berlin-Mitte habe gezeigt, dass noch Dinge verbessert werden müssten, sagte Jarasch. So müsse der Radstreifen in der Mitte der Straße entfernt werden. "Der Versuch hat aber auch gezeigt, dass es grundsätzlich funktioniert."