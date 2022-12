"Brandenburgische Landkreise und Städte sind besorgt wegen Flüchtlingszahlen"

Viele Landkreise in Brandenburg rechnen damit, auch im kommenden Jahr tausende Geflüchtete aufnehmen zu müssen, vor allem wegen des Krieges in der Ukraine. Der Landrat von Oberhavel, Alexander Tönnies (SPD) sagte dem rbb am Mittwoch, er gehe von 3.000 Geflüchteten für seinen Landkreis aus. "Das wird eine ganz große Herausforderung."

Geflüchtete: Kommunen am Limit, aber nicht in Notlage

Der Bürgermeister von Perleberg (Prignitz), Axel Schmidt (CDU), sagte dem rbb: "Es ist so, dass wir in Perleberg nach und nach an unsere Grenzen kommen." Die Stadt habe in diesem Jahr rund 240 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen, zusätzlich würden noch 140 weitere Asylbewerberinnen und -bewerber aus anderen Ländern in Perleberg leben. Bislang könnten sie alle in Wohnungen untergebracht werden, aber sanierter Wohnraum sei langsam schwierig zu bekommen in der Stadt, so Schmidt.

Im Landkreis Oder-Spree bereitet man derweil weitere Gemeinschaftsunterkünfte vor. Im Moment sei noch nicht absehbar, wann und wie viele Menschen kommen, sagt Landrat Rolf Lindemann (SPD), er wisse "im Moment noch nicht, wie wir das alles schaffen wollen". Er wolle vor allem vermeiden, dass Turnhallen zu Unterkünften umfunktioniert werden müssten.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin entstehen ebenfalls bereits neue Unterkünfte, eine für bis zu 240 Menschen am Bahnhof Neuruppin-West und ein Übergangsheim für etwa 180 Personen in Kyritz. In diesem Jahr seien auch die Initiativen eine große Hilfe gewesen, mithilfe derer Menschen anderen eine (private) Unterbringungsmöglichkeit geboten haben, sagt Landrat Reinhardt.