In Berlin kommen nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine an, sondern auch Asylsuchende aus anderen Ländern. Die Aufnahmekapazitäten sind am Limit, die Sozialverwaltung arbeitet am Anschlag. Weitere Unterkünfte sollen geschaffen werden. Von L. Schwarzer, A. Ulrich und S.Schöbel

Sorge bereitet der Senatorin der voraussichtliche Wegfall von bis zu 1.900 Unterkunftsplätzen in den Terminals A und B des früheren Flughafens Tegel. Auf diese zu verzichten sei "verdammt schwierig", sagte sie. In die Terminals soll ab dem kommenden Jahr die Hochschule für Technik umziehen. "Der jetzige Stand ist, dass wir bis mindestens Mitte Januar dort bleiben können", sagte Kipping. "Für alles weitere gibt es noch keine Einigung im Senat." Kipping zeigte sich aber zuversichtlich, dass eine gemeinsame Lösung gefunden werde.



Unterkünfte in Turnhallen schloss die Senatorin erneut aus. Diese Orte wolle der Senat nicht dem Schulsport entziehen. "Deswegen unternehmen wir alles, überall zu schauen, wo man noch andere Unterkünfte akquirieren kann."



Nach Angaben Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), kommen täglich rund 200 Flüchtlinge in Berlin an. "Das sind 6.000 Menschen in einem Monat", betonte Langenbach. Demnächst sollen in Containern, die in Hangars des alten Flughafens Tempelhof aufgebaut werden, weitere 800 bis 900 Plätze entstehen.